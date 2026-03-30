«Отбираются все кому не лень»: Аршавин уверен, что Россия пробилась бы на ЧМ-2026

Аршавин заявил, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ 2026 года

Бывший футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet заявил, что сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира 2026 года.

«Почему нет? 48 команд отбираются — все кому не лень. Все равно мне кажется, наша сборная пробилась бы на чемпионат мира. И точно бы вышла из группы», — сказал Аршавин.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на ЧМ может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее сборная Ирана начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из США в Мексику.

Ранее стало известно, что сборные России и США могут сыграть перед чемпионатом мира.