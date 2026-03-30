Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Отбираются все кому не лень»: Аршавин уверен, что Россия пробилась бы на ЧМ-2026

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet заявил, что сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира 2026 года.

«Почему нет? 48 команд отбираются — все кому не лень. Все равно мне кажется, наша сборная пробилась бы на чемпионат мира. И точно бы вышла из группы», — сказал Аршавин.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на ЧМ может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее сборная Ирана начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из США в Мексику.

Ранее стало известно, что сборные России и США могут сыграть перед чемпионатом мира.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
