Пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» официально признали ошибочным

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение арбитра матча Кубка России между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» Павла Кукуяна назначить пенальти в пользу петербуржцев. Об этом сообщила пресс-служба РФС на официальном сайте.

«VAR не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору, а судье после видеопросмотра следовало оставить в силе своё первоначальное решение, принятое на поле, и продолжить игру», — говорится в заявлении.

18 марта петербургский «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Пути регионов Кубка России. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил ударом с пенальти Джон Дуран. Он отличился на восьмой компенсированной к первому тайму минуте. Ряд экспертов назвал этот 11-метровый удар очень спорным.

23 марта руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич в эфире назвал ошибочным решение о назначении пенальти, назвав 11-метровый удар ужасом.

