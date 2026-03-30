Петросян поделилась планами на будущее

Российская фигуристка Аделия Петросян в новом выпуске «ALEKÓ In My Bag» заявила, что хотела показать образ Эсмеральды.

«Я бы очень хотела показать образ Эсмеральды. Мне кажется, что я бы смогла передать этот образ. Можно еще для разнообразия Жасмин», — сказала Петросян.

21 марта Петросян выиграла короткую программу у женщин на Кубке первого канала. Во время выступления фигуристка, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, исполнила четверной тулуп — исполнение прыжков в четыре оборота было разрешено у женщин в коротких прокатах во время КПК.

Команда Москвы, капитаном которой была Петросян, набрала 2635,26 балла и заняла первое место на турнире. Вторыми финишировали представители Санкт-Петербурга с результатом 2585,72 балла. Команда-победитель получит за победу 14 млн рублей, за второе место петербуржцы получат 7 млн рублей.

Ранее Этери Тутберидзе высказалась о травмах Петросян.