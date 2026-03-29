Полузащитник сборной Колумбии Лерма нанес дальний удар по воротам, но сильно выше створа!
Кордоба получил мяч возле штрафной сборной Франции, выдержал давление двух мощных защитников и заработал аут!
Дуэ прихватил руками Пуэрту и сорвал атаку, за что получил желтую карточку.
Луис Диас неожиданно перехватил мяч возле штрафной сборной Франции и ворвался внутрь, но замешкался и не успел пробить! В итоге мощный защитник Максанс Лакруа отобрал у него мяч.
В составе сборной Колумбии произошли три замены в перерыве: полузащитник Густаво Пуэрта вышел вместо Ричарда Риоса, нападающий Карлос Андрес Гомес — вместо Арьяса, а также нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — вместо Луиса Суареса!
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен! Франция обыгрывает Колумбию со счетом 2:0 благодаря голам Дезире Дуэ и Маркуса Тюрама. Колумбийцы во главе с Хамесом Родригесом тоже создают опасные моменты, но пока подводит реализация. С нетерпением ждем второго тайма, выхода на поле Килиана Мбаппе и Джона Кордобы и новых забитых мячей!
Арьяс случайно попал рукой в лицо Шерки, и тот упал на газон. Арбитр свистнул фол.
Арбитр компенсировал четыре минуты.
Заир-Эмери нанес удар с линии штрафной, но выше створа!
Дуэ нанес мощный удар из пределов штрафной, но чуть выше ворот! Голкипер успел коснуться мяча кончиками пальцев, так что будет угловой.
Опасно! Шерки попытался забить прямым ударом с углового, но голкипер вытащил мяч из-под перекладины!
Момент! Тюрам мог забивать третий мяч, но попал в соперника! Мяч ушел на угловой.
Опасно! Хамес отдал красивейший пас пяткой на Муньоса в штрафной сборной Франции, и тот нанес удар в дальний угол, но чуть-чуть не попал в створ!
ГООООЛ!!! Тюрам увеличил отрыв сборной Франции — 2:0! Аклиуш исполнил подачу в центр штрафной — прямо на Тюрама, который пробил головой точно под перекладину.
Тюрам схватил руками Луиса Диаса, завалил его на газон и сорвал быструю атаку сборной Колумбии, за что получил желтую карточку.
Шерки забросил мяч в штрафную, но слишком сильно: тот ушел за лицевую.
Канте отобрал мяч на чужой половине поля и начал очередную позиционную атаку сборной Франции.
Арьяс подал во вратарскую, но Брис Самба вышел из ворот и уверенно поймал мяч в руки. Спустя секунду после этого Луис Диас случайно врезался в голкипера сборной Франции, так что тому понадобилась помощь врачей. К счастью, Самба быстро поднялся на ноги.
Хамес внезапно получил мяч в штрафной сборной Франции и вышел на рандеву с вратарем, но оказался в офсайде!
ГОООООЛ!!! Дезире Дуэ открывает счет! 20-летний нападающий нанес удар с линии штрафной, и мяч рикошетом от ноги защитника Даниэля Муньоса залетел в правый нижний угол. 1:0 в пользу сборной Франции!
Игра возобновилась!
В матче объявили перерыв на водопой.
Санчес и Тюрам начали толкаться на поле после грубой борьбы за мяч. Арбитр быстро успокоил обоих, и обошлось без желтых карточек.
Опасно! Луис Диас ворвался в штрафную с левого фланга и отдал пас на Хамеса, который нанес мощнейший удар в ближний угол, но вратарь сборной Франции Брис Самба намертво забрал мяч!
Люка Динь нанес прямой удар со штрафного, но попал в «стенку»!
Шерки обыграл нескольких соперников и исполнил пас в центр на Лукаса Эрнандеса, которого сбил с ног Ричард Риос. Будет опаснейший штрафной в пользу сборной Франции.
Хамес исполнил подачу в центр штрафной, но французский защитник вынес мяч в поле.
Опасно! Арьяс мог замкнуть с линии вратарской, но Лукас Эрнандес в подкате вынес мяч на угловой.
Тюрам вышел один на один с вратарем, обыграл его и мог замыкать в пустые ворота! Однако оказался в офсайде.
Аклиуш влетел в штрафную и упал после жесткой борьбы с Кабалем! Однако арбитр посчитал, что нарушения правил не было, и не стал назначать пенальти.
Дезире Дуэ на дриблинге ворвался в штрафную, но не смог обыграть еще одного защитника и потерял мяч.
Колумбия заработала угловой. После подачи в центр штрафной французский защитник уверенно вынес мяч подальше в поле.
Даниэль Муньос протащил мяч по правому флангу, но не смог исполнить подачу в штрафную под давлением двух защитников сборной Франции.
Момент! Луис Диас нанес мощный дальний удар по воротам, но мяч чуть-чуть разминулся с левой штангой!
Угловой французов ни к чему не привел — мяч вышел за пределы штрафной. Впрочем, трехцветные быстро вернули себе мяч и начали очередную позиционную атаку.
Опасно! Заир-Эмери нанес удар по воротам, и мяч просвистел впритирку с правой штангой! Франция заработала угловой — видимо, был рикошет от защитника.
Французы контролируют мяч на чужой половине поля, словно «Барселона» в лучшие годы.
Матч начался!
Франция и Колумбия давно пробились на чемпионат мира — 2026 и теперь проводят планомерную подготовку к турниру.
Стартовый состав сборной Франции: Самба, Калюлю, Лакруа, Эрнандес, Динь, Заир-Эмери, Канте, Аклиуш, Шерки, Дуэ, Тюрам. Килиан Мбаппе находится на скамейке запасных.
Стартовый состав сборной Колумбии: Монтеро, Муньос, Санчес, Мурильо, Мохика, Риос, Лерма, Хамес Родригес, Диас, Арьяс, Суарес. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба остался на скамейке запасных.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сборная Франции сыграет с Колумбией в товарищеском матче. Начало — в 22.00 мск.