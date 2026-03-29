Во Франции пожаловались на проверки безопасности в США перед ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил о серьезных проблемах при визите команды в США для товарищеских матчей с Бразилией и Колумбией. Его слова приводит Ouest France.

«По прибытии мы провели невероятное количество времени в аэропорту, где нас проверяли так, как я никогда в жизни не видел. Что касается температуры, то у нас все в порядке. У нас есть проблемы, о которых я знал и которые все еще существуют, особенно в отношении времени в пути», — отметил он.

При этом специалист отметил, что команда приложит все усилия для адаптации во время чемпионата мира. На мундиале французская команда попала в одну группу с Сенегалом и Норвегией, четвертый соперник в этом квартете будет определен позднее.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. До этого сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и участия в нем США сборная Ирана может отказаться от игры на ЧМ. Позже стало известно, что в Иране обсуждают с ФИФА возможный перенос матчей команды из США в Мексику.

