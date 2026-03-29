Экс-тренер «Зенита» раскрыл подробности своего состояния после экстренной госпитализации

Бывший главный тренер «Зенита» Мирчу Луческу, возглавляющий сборную Румынии, остается в больнице после госпитализации из-за потери сознания. Об этом пишет издание Gazeta Sporturilor.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Я полностью здоров, но все еще прохожу некоторые обследования, поэтому остаюсь в больнице», — поделился специалист.

29 марта Луческу был экстренно госпитализирован после потери сознания на тренировке сборной Румынии. По данным СМИ, Луческу мог даже пережить краткосрочную остановку сердца. В Федерации футбола Румынии сообщили, что Луческу находится в стабильном состоянии.

80-летний специалист тренировал «Зенит» с мая 2016-го по май 2017-го года. Большую часть своей карьеры Луческу провел на Украине: с 2004-го по 2016-й год он тренировал «Шахтер», а с июля 2020-го по ноябрь 2023-го — киевское «Динамо».

Луческу возглавлял киевское «Динамо» с 2020 года За это время он привел команду к победе в чемпионате страны, а также в Кубке и Суперкубке Украины. 3 ноября 2023 года он покинул клуб. До этого он на протяжении 12 лет работал в «Шахтере» — главном сопернике «Динамо» в чемпионате Украины. Он вместе с командой завоевал 21 национальный титул, а в сезоне-2008/09 выиграл Кубок УЕФА. Луческу возглавляет сборную Румынии с 2024 года.

Ранее Луческу заявил, что клубы России и Украины должны играть товарищеские турниры.