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Луческу: нужно вернуться ко времени, когда клубы РФ и Украины играли товарищеские турниры

Тренер Луческу заявил, что клубы РФ и Украины должны играть товарищеские турниры

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Krzysztof Porebski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу считает, что нужно вернуться ко времени, когда клубы России и Украины играли товарищеские турниры, передает Football.ua.

«Я помню период, когда российские и украинские команды играли товарищеские турниры. Это было прекрасное время, мы должны к нему вернуться. Нам нужно что-то сделать, чтобы вернуться к этому», — сказал Луческу.

Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года. За это время он привел команду к победе в чемпионате страны, а также в Кубке и Суперкубке Украины. 3 ноября он покинул клуб. До этого он на протяжении 12 лет работал в «Шахтере» — главном сопернике «Динамо» в чемпионате Украине. Он вместе с командой завоевал 21 национальный титул, а в сезоне-2008/09 выиграл Кубок УЕФА.

Также специалист работал в сборной Турции, стамбульском «Галатасарае», миланском «Интере» и других командах. «Зенит» он тренировал с 2016 по 2017 год.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С этого момента клубы не участвуют в еврокубках, а национальная команда — в международных турнирах.

Ранее играющий в Европе российский футболист рассказал, от чего у него в Испании кружилась голова.

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