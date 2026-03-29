Президент «Барселоны» не жалеет об уходе Месси из клуба

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что не жалеет об уходе Лионеля Месси из клуба в 2021 году, передает Mundo Deportivo.

«Мне нужно было принять решение. И, думаю, я принял правильное. Мы смогли восстановить финансовое положение клуба, создали конкурентоспособную команду, и настало время для смены поколений», — сказал Лапорта.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ». С 2023 года он выступает в составе американского «Интер Майами».

