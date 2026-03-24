Агент Батракова рассказал о травме футболиста

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Акрона» получил несерьезную травму. Об этом в интервью «Матч ТВ» заявил агент Владимир Кузьмичев.

«Там ничего серьезного. Просто по решению медицинского штаба сборной и клуба «Локомотив» было принято решение, чтобы Алексей спокойно подготовился в эту паузу и восстановился. К следующему туру, думаю, он будет уже готов», — заявил Кузьмичев.

Встреча «Локомотив» — «Акрон», прошедшая в Москве 22 марта, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Все пять голов железнодорожники забили в первом тайме. Отличились Сесар Монтес, Александр Руденко, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. Ранее в истории «Локомотива» в чемпионатах России не было случая, чтобы команда забивала пять мячей за первые 45 минут. Предыдущее достижение составляло четыре гола (в матче с «Рубином» в 2008 году).

