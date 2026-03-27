Чемпион мира заявил, что Овечкин скучает по России

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Сергей Федоров выразил уверенность в том, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин скучает по родине. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я думаю, что Овечкин любит и даже обожает идею играть дальше. Неважно где, неважно сколько. Ну посмотрим, как это все отразится на физиологии, на его мыслях. Я знаю точно, что Саша скучает по России. По‑другому и быть не может», — сказал Федоров.

27 марта 40-летний хоккеист отметился тремя голами в ворота «Юты» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это второй хет-трик россиянина в текущем сезоне. Овечкин довел количество голов за карьеру в НХЛ с учетом плей‑офф до 1003, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин оценил игру против «Юты», в ворота которой забросил три шайбы.