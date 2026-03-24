Стал известен самый высокооплачиваемый тренер РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак является самым высокооплачиваемым тренером Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Семак зарабатывает в год 285 млн рублей. На втором месте в рейтинге идет наставник московского «Спартака» Хуан Карседо (189,9 млн рублей), замыкает тройку Фабио Челестини из столичного ЦСКА (161,4). Самым низкооплачиваемым тренером является Вадим Евсеев из махачкалинского «Динамо» (13,8 млн рублей).

22 марта «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:1 в матче чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Главным арбитром встречи выступил Сергей Иванов.

Счет в матче на 22-й минуте открыл форвард «Зенита» Джон Джон. Этот гол стал для бразильского нападающего первым в составе петербургского клуба. На 37-й минуте нападающий «Динамо» Артур Гомес сравнял счет. На 43-й минуте Александр Соболев вновь вывел гостей вперед, забив 100-й гол в российской карьере и войдя в «Клуб 100». На 85-й минуте Максим Глушенков установил окончательный счет встречи, отправив третий мяч в ворота хозяев.



Ранее капитан «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что команда возвращается к своей лучшей версии.