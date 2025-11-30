На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший футболист «Зенита» не против перейти в «Спартак»

Экс-игрок «Зенита» Азмун не против перейти в «Спартак»
true
true
true
close
Reuters

Мехди Хагитали, представитель иранского нападающего Сердара Азмуна, заявил, что его клиент не против вернуться в Россию, передает Sport24.

«Если поступит хорошее предложение, мы с Сердаром обязательно его рассмотрим. Он был бы рад вернуться в Россию. Переход в «Спартак» или ЦСКА? Почему нет? Мы с уважением относимся ко всем командам в России», — сказал Хагитали.

Нападающий выступал за петербургский «Зенит» с 2019 по 2021 год, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

В феврале 2024 года Азмун назвал фанатов «Зенита» колхозниками.

«Я передаю всем привет. Самое важное, что хочу сказать, что я очень скучаю по фанатам «Зенита». Я люблю вас, наши колхозники», — сказал Азмун.

Азмун выступает за «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ с 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что бывший игрок «Зенита» делал ставки во время матчей своей команды.

