Стало известно, чем занимался напавший на школу в Челябинске подросток

Напавший на школу в Челябинске подросток занимался каратэ и шахматами

Подзреваемый в нападении на школу в Челябинске 15-летний подросток занимался киокушинкай и шахматами, сообщает Telegram-канал 112.

На личных страницах девятиклассника в социальных сетях есть фотографии с областных соревнований по каратэ. Также он принимал участие в турнирах по шахматам, имея 83694-е место в рейтинге среди игроков в классическую версию шахмат.

По версии следствия, подросток сначала выстрелил из сигнального пистолета в лицо однокласснице, после чего попытался скрыться и получил травмы. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о покушении, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нападавший и девочка находятся в медицинском учреждении. Жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

По предварительной информации, на входе в школу установлены рамки металлоискателей, девятиклассника не досматривали. Одноклассники считают нападавшего спокойным и тихим, он ни с кем не конфликтовал, друзей в классе у него тоже не было.

