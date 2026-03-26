Школьник, устроивший стрельбу в Челябинске, был вооружен сигнальным пистолетом и арбалетом

SHOT: у подростка, напавшего в школе в Челябинске, нашли сигнальный пистолет
Девятиклассник, устроивший стрельбу из арбалета в школе № 32 в Челябинске, также был вооружен сигнальным пистолетом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, на входе в школы установлены рамки металлоискателей, девятиклассника не досматривали, он пронес оружие в школу. Одноклассники считают нападавшего спокойным и тихим, он ни с кем не конфликтовал, друзей в классе у него тоже не было.

После нападения подросток выпал из окна и сломал ноги. Он госпитализирован, вместе с ним в больницу доставлена девочка, в которую он выстрелил из арбалета.

Инцидент произошел утром 26 марта, девятиклассник пришел на уроки с оружием, выстрелил в голову однокласснице и распылил в коридоре перцовый баллончик. На месте работают сотрудники полиции.

В феврале в Свердловской области ученик принес в школу несколько ножей и травматический пистолет. В отношении родителей юноши составили административный протокол о ненадлежащем воспитании ребенка.

Ранее в Коми подросток планировал напасть на школу с оружием и попал под арест.

 
