СК возбудил уголовные дела после нападения подростка на школу в Челябинске

В Челябинске возбуждено несколько дел после нападения в школе

СК Челябинской области возбудил три уголовных дела после нападения девятиклассника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 15-летний подросток сначала выстрелил из сигнального пистолета в лицо однокласснице, после чего попытался скрыться и получил травмы. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о покушении, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нападавший и девочка находятся в медицинском учреждении. Жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

По предварительной информации, на входе в школу установлены рамки металлоискателей, девятиклассника не досматривали. Одноклассники считают нападавшего спокойным и тихим, он ни с кем не конфликтовал, друзей в классе у него тоже не было.

До этого подросток с ножом гонялся по школе за сверстником в Нижнем Тагиле. Очевидцы рассказали, что старшеклассник пронес в здание нож и устроил погоню за другим школьником. Педагоги вызвали полицию, которая оперативно прибыла на место. Хулигана задержали.

Ранее место нападения школьника с арбалетом в Челябинской школе сняли на фото.