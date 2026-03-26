Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

СК возбудил уголовные дела после нападения подростка на школу в Челябинске

СК Челябинской области возбудил три уголовных дела после нападения девятиклассника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 15-летний подросток сначала выстрелил из сигнального пистолета в лицо однокласснице, после чего попытался скрыться и получил травмы. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о покушении, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нападавший и девочка находятся в медицинском учреждении. Жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

По предварительной информации, на входе в школу установлены рамки металлоискателей, девятиклассника не досматривали. Одноклассники считают нападавшего спокойным и тихим, он ни с кем не конфликтовал, друзей в классе у него тоже не было.

До этого подросток с ножом гонялся по школе за сверстником в Нижнем Тагиле. Очевидцы рассказали, что старшеклассник пронес в здание нож и устроил погоню за другим школьником. Педагоги вызвали полицию, которая оперативно прибыла на место. Хулигана задержали.

Ранее место нападения школьника с арбалетом в Челябинской школе сняли на фото.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
