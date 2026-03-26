У экс-тренера «Реала» диагностировали деменцию

У бывшего тренера «Реала» Тошака диагностировали деменцию
realsociedad/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com/Global Look Press

У бывшего тренера мадридского «Реала» Джона Тошака диагностировали деменцию. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил его сын Кэмерон Тошак.

По его словам, его отец с трудом вспоминает о событиях сегодняшего дня, при этом с удовольствием делится историями из своего футбольного прошлого.

«Это ужасная болезнь. Это проявляется в кратковременной памяти – я разговариваю с ним почти каждый день, и, если мы общаемся после обеда, он может и не помнить, что мы разговаривали и утром», — заявил Тошак-младший.

18 марта «Реал» обеспечил себе место в 1/4 финала Лиги чемпионов, переиграв в ответном матче стадии 1/8 финала «Манчестер Сити».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась с результатом 1:2. Первый гол в матче забил игрок «Реала» Винисиус Жуниор, который реализовал пенальти на 22-й минуте. «Горожане» сравняли на 41-й минуте, отличился Эрлинг Холанд. На 90+2-й минуте Винисиус забил свой второй мяч в этой игре.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!