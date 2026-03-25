Чемпионку мира по художественной гимнастике вернули в сборную России

Гимнастка Крамаренко попала в резервный список сборной России на 2026 год

Чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров Лала Крамаренко попала в резервный список сборной России на 2026 год. Об этом сообщает Sport24.

Помимо нее, в список вошли еще 27 спортсменок.

1 ноября 2025 года Крамаренко объявила о возвращении в спорт после тяжелой травмы. На чемпионате России 2026 года, прошедшем в Москве, Крамаренко заняла 20-е место.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России. На Играх БРИКС в Казани она победила в индивидуальном многоборье, выступая с серьезной травмой. В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Гимнастка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

