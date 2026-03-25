Валиева нашла плюс дисквалификации из-за допинга

Фигуристка Валиева заявила, что ее пубертат пришелся на дисквалификацию

Участница Олимпийских игр 2022 года Камила Валиева в интервью Алине Загитовой заявила, что прошла пубертатный период, проходя дисквалификацию после употребления запрещенного препарата.

«Когда ты сама подходишь к пубертату, понимаешь: вот и оно. Наверное, мне повезло, что этот период пришелся на дисквалификацию, потому что я спокойненько набрала столько, сколько мне нужно, а потом так же спокойненько похудела», — заявила Валиева.

21 марта Валиева представила короткую программу на Кубке Первого канала. Она пошла на четверной тулуп (исполнение четверных прыжков в короткой программе разрешает регламент турнира), но упала и набрала за свой прокат 70,00 балла.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении запрещенного препарата триметазидина и дисквалифицировал спортсменку, лишив ее всех наград, завоеванных за это время. 25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок отстранения фигуристки. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской , до скандала с допингом она работала в группе Этери Тутберидзе.

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала, что считала себя слабее других россиянок.