Сборная Мали сыграет с Россией резервным составом

Главный тренер сборной Мали заявил, что лидеры команды не сыграют с Россией

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит рассказал, что команда сыграет не основным составом в товарищеском матче с Россией. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нам придется сыграть молодым составом — многие игроки не были доступны для этой игры по разным причинам. Не приедут Биссума («Тоттенхэм»), Сангаре и Айдара (оба — «Ланс»), Лассана Кулибали («Лечче»), Войо Кулибали («Сассуоло»), Нене («Фенербахче»), Туре («Бешикташ»), Траоре («Париж») и еще несколько игроков основной команды», — сказал Саинтфит

В ближайшем матче сборная России сыграет с Никарагуа. Встреча пройдет в Краснодаре 27 марта. 31 числа в Санкт-Петербурге российские футболисты встретятся с командой Мали.

С 2022 года Россия отстранена от официальных турниров и проводит только товарищеские встречи. Россияне пропустят чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Ранее стало известно, что сборная России может сыграть с африканской страной в 2026 году.