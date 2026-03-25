«Есть вопросы к высказываниям Дзюбы»: жена Смолова раскритиковала футболиста

Жена бывшего нападающего сборной России Федора Смолова Карина Истомина раскритиковала форварда «Акрона» Артема Дзюбу за слова о том, что депрессии не существует. Ее цитирует Спортс''.

«У меня есть серьезные вопросы к высказываниям Артема Дзюбы. Это одна из ключевых фигур в российском футболе. Такие люди должны быть примером для молодых футболистов, потому что те ищут, на кого стоит равняться», — сказала Истомина.

37-летний Дзюба в текущем сезоне провел в составе «Акрона» 20 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Действующий контракт игрока с тольяттинским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола. После начала карьеры в «Спартаке» он сменил ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов Дзюба добился в петербургском «Зените» где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Ранее тренер клуба АПЛ назвал Дзюбу фантастическим игроком.

 
