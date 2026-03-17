Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Тренер клуба АПЛ назвал Дзюбу фантастическим игроком

Главный тренер «Астон Виллы» Эмери назвал Дзюбу фантастическим игроком
ФК «Акрон» Тольятти

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери назвал нападающего «Акрона» Артема Дзюбу, с которым работал в «Спартаке», хорошим человеком. Его слова приводит Sport24.

«Он был фантастическим игроком и очень хорошим человеком», — сказал Эмери.

Эмери проработал в «Спартаке» с июня по конец ноября 2012 года. Его последним матчем на посту наставника красно-белых стала игра против московского «Динамо» (https://www.gazeta.ru/tags/organization/dinamo.shtml) (1:5). Именно после этого матча Артем Дзюба (https://www.gazeta.ru/tags/person/artem_dzyuba.shtml) назвал Эмери «тренеришкой». После ухода из «Спартака» он поработал в «Севилье», «ПСЖ», «Арсенале» и «Вильярреале».

37-летний Дзюба в текущем сезоне провел в составе «Акрона» 19 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Действующий контракт игрока с тольяттинским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола. После начала карьеры в «Спартаке» он сменил ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов Дзюба добился в петербургском «Зените» где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Ранее известный тренер сравнил Дзюбу с Владимиром Жириновским.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!