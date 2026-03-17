Тренер клуба АПЛ назвал Дзюбу фантастическим игроком

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери назвал нападающего «Акрона» Артема Дзюбу, с которым работал в «Спартаке», хорошим человеком. Его слова приводит Sport24.

«Он был фантастическим игроком и очень хорошим человеком», — сказал Эмери.

Эмери проработал в «Спартаке» с июня по конец ноября 2012 года. Его последним матчем на посту наставника красно-белых стала игра против московского «Динамо» (https://www.gazeta.ru/tags/organization/dinamo.shtml) (1:5). Именно после этого матча Артем Дзюба (https://www.gazeta.ru/tags/person/artem_dzyuba.shtml) назвал Эмери «тренеришкой». После ухода из «Спартака» он поработал в «Севилье», «ПСЖ», «Арсенале» и «Вильярреале».

37-летний Дзюба в текущем сезоне провел в составе «Акрона» 19 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Действующий контракт игрока с тольяттинским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола. После начала карьеры в «Спартаке» он сменил ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов Дзюба добился в петербургском «Зените» где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.



Ранее известный тренер сравнил Дзюбу с Владимиром Жириновским.