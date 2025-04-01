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Советский футболист призвал лишить Кокорина водительских прав

Экс-футболист Пономарев призвал лишить Кокорина водительских прав
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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев призвал лишить нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина водительских прав. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, за такое его надо лишить прав. Что он выпендривается? Пусть поездит по правилам, как все нормальные люди. Не понимаю его нынешнюю позицию. Он родился в России, построил здесь карьеру. Но если ему так хочется, пусть едет на Запад и там живет. Невелика потеря!» — заявил Пономарев.

31 марта сообщалось, что Кокорин накатал штрафов на 1,6 млн рублей.

«После выхода из колонии футболист летает на «бэхе» с блатными номерами ВОР, игнорирует ограничения скорости и показывает пальцы ГИБДД», — говорится в сообщении.

Известно, что футболист живет на Кипре, но прилетает в Москву, где за один день может более десяти раз нарушить ПДД. Так, Кокорину выписывали штрафы за превышение скорости, непристегнутый ремень, использование телефона в момент руления, кроме того, футболист мог остановить автомобиль и развернуться в неположенном месте.

Также сообщается, что нарушитель ездит на BMW M5 CS стоимость около 17 млн рублей. Кокорин купил эту машину в 2021 году, с того времени на ней он «собрал» 1511 штрафов. Также футболист получил 40 штрафов, когда ездил на Porsche Macan Turbo и Lixiang L9.

Ранее был назван российский спортсмен, который больше всех нарушал ПДД в 2024 году.

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