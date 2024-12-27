Глушакова лишили водительских прав

Бывшего капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова остановили в нетрезвом состоянии в Ростовской области. Об этом сообщает KP.RU.

Источник утверждает, что алкотестер показал 0,8 промилле. Сотрудники ДПС сразу же составили протокол и отправили машину 37-летнего футболиста на штраф-стоянку. Дело передано в суд, который будет решать, на какой срок футболист лишится водительских прав.

3 октября Глушаков присоединился к команде «СКА-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Ранее ему предрекли успех в работе тренером.

Ранее Глушаков дал совет комментаторам.