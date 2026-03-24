Боец ММА Дацик одним словом отреагировал на гибель сына в зоне СВО

Боец MMA Дацик заявил, что будет мстить за гибель сына на СВО

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик отреагировал в своих соцсетях на гибель сына на СВО.

«Месть. Месть. Месть», — написал Дацик.

Ярослав Дацик погиб на Запорожском направлении после атаки FPV-дрона.

Ярослав подписал контракт с Минобороны в феврале 2024 года. Он отправился на СВО вместе с отцом.

В январе сообщалось, что Вячеслав Дацик получил ранение в зоне СВО, однако позднее боец опроверг эту информацию, отметив, что его покусала собака и он находится дома. На счету 44-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе 2023 года он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве.

28 октября он провел бой с представителем Белоруссии Петром Романкевичем в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок завершился поражением Дацика во втором раунде техническим нокаутом.



Ранее сообщалось о том, что семья погибшего на СВО сына Дацика собирается расследовать его смерть.