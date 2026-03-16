Семья погибшего на СВО сына Дацика собирается расследовать его смерть

Семья погибшего в зоне СВО Ярослава Дацика, сына известного бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика, планирует расследовать его гибель. Об этом рассказала его бабушка Светлана Дацик в комментарии aif.ru.

«Пока будем выяснять, кто и за что убил нашего внука. Я этого не оставлю. Я отправила Вячеславу свои подозрения, дальше как карта ляжет», — заявила она.

О смерти Ярослава стало известно 15 марта. Это произошло на Запорожском направлении после атаки FPV-дрона. Ярослав подписал контракт с Минобороны в феврале 2024 года. Он отправился на СВО вместе с отцом. Как указывает ТАСС, Дацик-старший продолжит службу после смерти сына.

В январе сообщалось, что Вячеслав Дацик получил ранение в зоне СВО, однако позднее боец опроверг эту информацию, отметив, что его покусала собака и он находится дома. На счету 44-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе 2023 года он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве.

28 октября он провел бой с представителем Белоруссии Петром Романкевичем в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок завершился поражением Дацика во втором раунде техническим нокаутом.

