Ягудин: я не верил в возвращение Валиевой

Ягудин заявил, что не верил в возвращение Валиевой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в шоу «Каток» заявил, что не верил в возвращение Камилы Валиевой.

«Я не верил, что она вернется. Хотя и говорил, что верил, но внутри считал, что это серьезное испытание», — сказал Ягудин.

21 марта Валиева представила короткую программу на Кубке Первого канала. Она пошла на четверной тулуп (исполнение четверных прыжков в короткой программе разрешает регламент турнира), но упала и набрала за свой прокат 70,00 балла.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении запрещенного препарата триметазидина и дисквалифицировал спортсменку, лишив ее всех наград, завоеванных за это время. 25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок отстранения фигуристки. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской , до скандала с допингом она работала в группе Этери Тутберидзе.



