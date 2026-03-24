Лидер сборной России пропустит ближайшие матчи из-за травмы

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков пропустит сбор национальной команды из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Врачи сборной России после медицинского обследования выявили у 20-летнего футболиста повреждение, полученное в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского «Акрона».

«Вместе с медицинским штабом национальной команды принято решение, что Леша пропустит сборы и будет восстанавливаться в клубе», — заявили в «Локомотиве».

Встреча «Локомотив» — «Акрон», прошедшая в Москве 22 марта, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Все пять голов железнодорожники забили в первом тайме. Отличились Сесар Монтес, Александр Руденко, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. Ранее в истории «Локомотива» в чемпионатах России не было случая, чтобы команда забивала пять мячей за первые 45 минут. Предыдущее достижение составляло четыре гола (в матче с «Рубином» в 2008 году).

