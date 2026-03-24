Легенда ЦСКА завершил карьеру

Бывший нападающий столичного ЦСКА и сборной Бразилии Вагнер Лав, выступающий в настоящее время за клуб «Ретро», в своих социальных сетях объявил о завершении профессиональной карьеры.

В ближайшую субботу, 28 марта, 41-летний футболист проведет свой последний официальный матч, после чего станет помощником главного тренера клуба «Ретро».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Затем южноамериканский форвард поиграл в Китае, Бразилии, Франции, Турции, Казахстане и Дании. С 2024 года Вагнер Лав защищал цвета бразильского «Аваи». В активе 40-летнего нападающего также 20 матчей в составе сборной Бразилии.

ЦСКА после 22-х туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 39 очков.

