В Госдуме назвали решение Эстонии запретить фигуристу въезд в страну русофобским

Свищев назвал запрет Эстонии на въезд фигуриста в страну на ЮЧМ русофобским

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что ситуация с фигуристом Марком Желтышевым, которому отказали во въезде в Эстонию для участия в юниорском чемпионате мира является проявлением русофобии. Его слова передает РИА Новости.

«Непонятно, как они планируют выстраивать добрососедские отношения. Русофобское настроение и отношение неприемлемо. Невыдача разрешения на въезд только потому, что спортсмен имеет российское гражданство, может для них обернуться очень серьезными последствиями. Могут быть и судебные разбирательства, и иски», — сказал Свищев.

Одной из причин отказа стало наличие у спортсмена российского паспорта.

20-летний Желтышев начал выступать за США в танцах на льду с текущего сезона в паре с Джейн Кэлхун. Дуэт сформировался в июне 2025 года и базируется в Колорадо-Спрингс под руководством тренеров Елены Достатни и Логана Джульетти-Шмитта. Пара стала бронзовыми призерами чемпионата США среди юниоров 2026 года, выиграли Ice Dance Final и заняли пятое место на этапе юниорского Гран-при в Азербайджане.

Юниорский чемпионат мира пройдет в Таллине с 4 по 7 марта 2026 года.

Ранее Светлана Журова призвала США устроить взбучку эстонцам.