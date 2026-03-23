Игрока ЦСКА призвали поставить на место

Экс-футблолист Желудков об игроке ЦСКА Мойзесе: надо его на место поставить
Бывший футболист петербургского «Зенита» Юрий Желудков заявил, что игрока московского ЦСКА Мойзеса надо поставить на место после конфликта с тренером Фабио Челестини, передает «Чемпионат».

«Мойзес поймал какую-то звездочку. Надо, конечно, на место поставить. Конфликт с Челестини? Это вообще ни в какие ворота. Что он из себя там возомнил? Его удаляют чуть ли не в каждой игре», — сказал Желудков.

19 марта стало известно, что игрока ЦСКА Мойзеса отстранили от тренировок с основным составом из-за перепалки с главным тренером Фабио Челестини в раздевалке. Инцидент произошел после матча с «Краснодаром» в Кубке России, завершившегося со счетом 0:4. Основанием для отстранения названо нарушение субординации.

В матче с «Краснодаром» Мойзес получил два предупреждения в течение двух минут и получил красную карточку на 64-й минуте. После удаления ЦСКА остался вдевятером. Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» 7 апреля.

Ранее в ЦСКА прокомментировали отстранение Мойзеса.

 
