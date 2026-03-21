«Слова излишни» Валиева о первом прокате после дисквалификации за допинг

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после первого соревновательного проката после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Ее слова приводит Sport24.

Она представила короткую программу на Кубке Первого канала. Валиева пошла на четверной тулуп (исполнение четверных прыжков в короткой программе разрешает регламент турнира), но упала и набрала за свой прокат 70,00 балла.

«Хочу поздравить себя и свою команду с первым прокатом короткой программы с 2023 года. Слова здесь излишни. Спасибо Светлане Владимировне (Соколовской) и всем тренерам», — заявила она.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении запрещённого препарата триметазидина и дисквалифицировал спортсменку. 25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок отстранения фигуристки. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской, до скандала с допингом она работала в группе Этери Тутберидзе.

В феврале Валиева уже выступила на прыжковом чемпионате России, однако не сумела завоевать медали.

Ранее судья из Европы заявил, что ждет возвращения Валиевой и Александры Трусовой на соревнования.

 
