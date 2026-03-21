Окровавленное лицо и скорая на поле: «Ахмат» обыграл «Ростов»

«Ахмат» победил «Ростов» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ

Кадр из трансляции
Грозненский «Ахмат» победил «Ростов» со счетом 1:0 и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей. В начале второго тайма тяжелейшую травму получил защитник хозяев Мирослав Богосавац: в подкате он получил коленом в голову от соперника. Его увезли на скорой прямо с поля. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 22-й тур
Окончен
21 марта 13:45
Ахмат
Грозный, Россия
33' Касинтура
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «Ахмат Арена», Грозный, Россия
1-й тайм

33' Касинтура

18' Комаров

43' Сако

2-й тайм

81' Пряхин

88' Садулаев

Матч окончен

А подача последовала совсем неудачная — мяч улетел за пределы поля. И тут же звучит финальный свисток! «Ахмат» одержал победу, хотя в концовке и мог ее упустить. При этом хозяева потеряли Мирослава Богосаваца, который получил тяжелейшую травму. Еще раз желаем ему здоровья. «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!

'90+8

Отчаянно наседают гости. Еще один угловой — и снова Ятимов бежит к чужим воротам.

'90+6

Моментище! Ятимов прибежал в чужую штрафную на подачу углового, получил мяч и пробил — Ульянов справился!

'90+3

Мохеби ворвался в чужую штрафную, но защитник успел не дать ему пробить.

'90+1

Компенсировано семь минут.

'90+1

Тройная замена у «Ахмата». Мелкадзе, Пряхин и Садулаев ушли с поля. Ибишев, Кенжебек и Гадио вступают в игру.

'89

Щетинин неловко ковырнул мяч от линии штрафной — не проблема для Ульянова. Но констатируем: в концовке ростовчане активизировались.

'88

Садулаев наказан за фол в центре поля.

'87

Шикарный удар нанес Щетинин — какая красота! Но мяч попал в штангу!

'87

Байрамян вышел на поле вместо Семенчука.

'85

Много грубости в последние минуты на поле. Келиано возле своей штрафной заехал по ногам Сулейманову, еще одна возможность у «Ростова».

'82

Гол — мог бы быть! Шамонин от линии штрафной пробил без шансов для Ульянова, но офсайд зафиксирован!

'82

Пряхин наказан за накладку на Щетинине.

'77

Прилетают первые новости о состоянии Богосаваца. Пока информация предварительно, но, если ей верить, у футболиста рваная рана губы и сотрясение мозга. При этом переломов нет.

'76

Мохеби выходит вместо Голенкова.

'71

Неспешно действуют хозяева — неудивительно, торопиться им некуда.

'68

Ритм игры, прерванный травмой Богосаваца, восстановился, снова «Ахмат» контролирует мяч.

'66

Заре вышел на поле вместо Сидорова.

'65

Голенков классно пробил влет, Ульянов с трудом вытащил мяч из угла!

'64

Шамонин меняет Комарова.

'64

В составе грозненцев Мансилья меняет Самородова.

'60

Активный Мелкадзе упал после контакта с Прохиным. Но мяч остался у «Ахмата».

'56

Гости перехватили забег Мелкадзе, могла получиться перспективная атака у хозяев.

'53

При этом Кукуляк не забыл, что правила-то нарушил Богосавац. Гости получили право на штрафной, последовала подача, удар — и мяч попал точно в ногу Ульянову! Отличный шанс был у «Ростова».

'52

Тяжелейший момент, очень трудно на это смотреть. Мирослава увезли с поля в больницу, желаем ему здоровья! А вместо него на поле вышел Хлусевич.

'50

На носилки погрузили серба — все его лицо в крови, жуткие кадры. На газон выехала машина скорой помощи.

'48

Кошмар! Богосавац подкатился под соперника и на полной скорости попал под колено Ланговича. Тяжелейший нокаут, он без сознания!

'47

У «Ростова» замена. Лангович вышел вместо Сако.

'46

Второй тайм!

Перерыв

Команды отправляются в раздевалки. Пока «Ахмат» абсолютно спокойно удерживает преимущество, и на данный момент непонятно, за счет чего «Ростов» собирается менять ситуацию.

'45

Минута добавлена.

'43

Сако получает предупреждение за фол против Мелкадзе.

'38

Ожидаемо открывается «Ростов» после пропущенного мяча. Но по-прежнему гости уверенно действуют в отборе и контролируют ситуацию.

'34

«Ахмат» открывает счет! Самородов подал с углового, а Ндонг головой замкнул навес!

'33

ГОЛ!!!

'30

Садулаев упал в чужой штрафной, свисток молчит. На повторе создалось впечатление, что он сам искал контакт с соперником.

'27

Гости пытаются перехватывать инициативу, но не могут толком получить мяч — об ударах по воротам пока и речи не идет.

'23

Очень хорошо «Ахмат» цепляется за мяч и не дает соперникам развивать атакующие действия.

'19

Комаров получает предупреждение — отложенный штраф за фол против Келиано в начале атаки.

'16

Обращаем внимание на новоиспеченного «сборника» Мелкадзе. Он явно окрылен тем, что попал в окончательный состав национальной команды на предстоящие игры, и постоянно нагнетает обстановку у чужой штрафной.

'14

Комаров пробил в стенку. Мяч отскочил к нему, на добивании он оказался неточен — выше ворот.

'12

А вот и у ростовчан шанс, на радиусе штрафной «Ахмата» досталось Комарову по ногам от Самородова. Отличная возможность для гостей.

'11

Заработали перспективный штрафной хозяева. Пряхин нанес прямой удар примерно с 22 метров — мяч полетел чуть выше перекладины.

'7

Пока достаточно спокойно контролируют игру грозненцы. Действия «Ростова» сейчас сумбурны.

'4

Активны хозяева на первых минутах. Пытаются играть в прессинг, заработали угловой. «Ростов», впрочем, в обороне не отсиживается.

'1

Поехали! Главный судья — Евгений Кукуляк.

13:40

«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Ндонг, Богосавац, Сидоров, Келиано, Касинтура, Пряхин, Садулаев, Самородов, Мелкадзе.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Прохин, Семенчук, Игнатов, Чистяков, Вахания, Щетинин, Комаров, Голенков, Сулейманов.

13:35

Матч начнется в 13:45 мск.

13:30

Добрый день, уважаемые читатели! Следим за противостоянием «Ахмата» и «Ростова» в 22 туре РПЛ.

