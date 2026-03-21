А подача последовала совсем неудачная — мяч улетел за пределы поля. И тут же звучит финальный свисток! «Ахмат» одержал победу, хотя в концовке и мог ее упустить. При этом хозяева потеряли Мирослава Богосаваца, который получил тяжелейшую травму. Еще раз желаем ему здоровья. «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!
Отчаянно наседают гости. Еще один угловой — и снова Ятимов бежит к чужим воротам.
Моментище! Ятимов прибежал в чужую штрафную на подачу углового, получил мяч и пробил — Ульянов справился!
Мохеби ворвался в чужую штрафную, но защитник успел не дать ему пробить.
Компенсировано семь минут.
Тройная замена у «Ахмата». Мелкадзе, Пряхин и Садулаев ушли с поля. Ибишев, Кенжебек и Гадио вступают в игру.
Щетинин неловко ковырнул мяч от линии штрафной — не проблема для Ульянова. Но констатируем: в концовке ростовчане активизировались.
Садулаев наказан за фол в центре поля.
Шикарный удар нанес Щетинин — какая красота! Но мяч попал в штангу!
Байрамян вышел на поле вместо Семенчука.
Много грубости в последние минуты на поле. Келиано возле своей штрафной заехал по ногам Сулейманову, еще одна возможность у «Ростова».
Гол — мог бы быть! Шамонин от линии штрафной пробил без шансов для Ульянова, но офсайд зафиксирован!
Пряхин наказан за накладку на Щетинине.
Прилетают первые новости о состоянии Богосаваца. Пока информация предварительно, но, если ей верить, у футболиста рваная рана губы и сотрясение мозга. При этом переломов нет.
Мохеби выходит вместо Голенкова.
Неспешно действуют хозяева — неудивительно, торопиться им некуда.
Ритм игры, прерванный травмой Богосаваца, восстановился, снова «Ахмат» контролирует мяч.
Заре вышел на поле вместо Сидорова.
Голенков классно пробил влет, Ульянов с трудом вытащил мяч из угла!
Шамонин меняет Комарова.
В составе грозненцев Мансилья меняет Самородова.
Активный Мелкадзе упал после контакта с Прохиным. Но мяч остался у «Ахмата».
Гости перехватили забег Мелкадзе, могла получиться перспективная атака у хозяев.
При этом Кукуляк не забыл, что правила-то нарушил Богосавац. Гости получили право на штрафной, последовала подача, удар — и мяч попал точно в ногу Ульянову! Отличный шанс был у «Ростова».
Тяжелейший момент, очень трудно на это смотреть. Мирослава увезли с поля в больницу, желаем ему здоровья! А вместо него на поле вышел Хлусевич.
На носилки погрузили серба — все его лицо в крови, жуткие кадры. На газон выехала машина скорой помощи.
Кошмар! Богосавац подкатился под соперника и на полной скорости попал под колено Ланговича. Тяжелейший нокаут, он без сознания!
У «Ростова» замена. Лангович вышел вместо Сако.
Второй тайм!
Команды отправляются в раздевалки. Пока «Ахмат» абсолютно спокойно удерживает преимущество, и на данный момент непонятно, за счет чего «Ростов» собирается менять ситуацию.
Минута добавлена.
Сако получает предупреждение за фол против Мелкадзе.
Ожидаемо открывается «Ростов» после пропущенного мяча. Но по-прежнему гости уверенно действуют в отборе и контролируют ситуацию.
«Ахмат» открывает счет! Самородов подал с углового, а Ндонг головой замкнул навес!
ГОЛ!!!
Садулаев упал в чужой штрафной, свисток молчит. На повторе создалось впечатление, что он сам искал контакт с соперником.
Гости пытаются перехватывать инициативу, но не могут толком получить мяч — об ударах по воротам пока и речи не идет.
Очень хорошо «Ахмат» цепляется за мяч и не дает соперникам развивать атакующие действия.
Комаров получает предупреждение — отложенный штраф за фол против Келиано в начале атаки.
Обращаем внимание на новоиспеченного «сборника» Мелкадзе. Он явно окрылен тем, что попал в окончательный состав национальной команды на предстоящие игры, и постоянно нагнетает обстановку у чужой штрафной.
Комаров пробил в стенку. Мяч отскочил к нему, на добивании он оказался неточен — выше ворот.
А вот и у ростовчан шанс, на радиусе штрафной «Ахмата» досталось Комарову по ногам от Самородова. Отличная возможность для гостей.
Заработали перспективный штрафной хозяева. Пряхин нанес прямой удар примерно с 22 метров — мяч полетел чуть выше перекладины.
Пока достаточно спокойно контролируют игру грозненцы. Действия «Ростова» сейчас сумбурны.
Активны хозяева на первых минутах. Пытаются играть в прессинг, заработали угловой. «Ростов», впрочем, в обороне не отсиживается.
Поехали! Главный судья — Евгений Кукуляк.
«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Ндонг, Богосавац, Сидоров, Келиано, Касинтура, Пряхин, Садулаев, Самородов, Мелкадзе.
«Ростов»: Ятимов, Сако, Прохин, Семенчук, Игнатов, Чистяков, Вахания, Щетинин, Комаров, Голенков, Сулейманов.
Матч начнется в 13:45 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! Следим за противостоянием «Ахмата» и «Ростова» в 22 туре РПЛ.