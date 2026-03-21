«Есть, над чем работать»: Тарасова о первом выступлении Валиевой

Shatokhina Natalya/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова после первого выступления фигуристки Камилы Валиевой после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил заявила о том, что еще предстоит выполнить много работы. Ее слова приводит Sport24.

«Сегодня было заметно, что ей еще есть, над чем поработать. Например, не было той скорости, которую мы видели раньше. В любом случае, это были только первые соревнования, так что впереди еще много упорной работы. Если она хочет вернуться на прежний уровень, нужно выходить и кататься», — заявила она.

Валиева представила короткую программу на Кубке Первого канала. Валиева пошла на четверной тулуп (исполнение четверных прыжков в короткой программе разрешает регламент турнира), но упала и набрала за свой прокат 70,00 балла.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении запрещённого препарата триметазидина и дисквалифицировал спортсменку. 25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок отстранения фигуристки. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской, до скандала с допингом она работала в группе Этери Тутберидзе.

В феврале Валиева уже выступила на прыжковом чемпионате России, однако не сумела завоевать медали.

Ранее Валиева оценила первый прокат после дисквалификации за допинг.

 
