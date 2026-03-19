«Такие спортсменки должны продолжать карьеру»: Навка о Валиевой

Навка считает, что Валиева проявит себя после возвращения на соревнования
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что российская фигуристка Камила Валиева проявит себя после возвращения на соревнования. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Такие спортсменки должны продолжать карьеру. Уверена, что Камила еще проявит и покажет себя, а мы будем гордиться. «...» Надеюсь, мировая арена для нас вскоре будет открыта и будет возможность выступать на международных соревнованиях», — сказала Навка.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении запрещённого препарата триметазидина и дисквалифицировал спортсменку. 25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок отстранения фигуристки. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской, до скандала с допингом она работала в группе Этери Тутберидзе.

В феврале Валиева уже выступила на прыжковом чемпионате России. Следующим турниром, в котором примет участие фигуристка, станет Кубок Первого канала. Соревнования пройдут с 21 по 22 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее нидерландский судья Йерун Принс рассказал, что ждет возвращения Валиевой в спорт.

 
