Комментатор о праздновании гола Соболева в матче со «Спартаком»: это цирк

Спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» подверг критике нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболева за празднование гола в ворота московского «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ну пускай в Медиалиге так делает, там это шоу. Но в РПЛ-то зачем? И что это за цирк вообще? Я не видел, чтобы Пеле, Марадона или Месси надевали очки», — сказал Орлов.

В 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл московский «Спартак». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0 в пользу «Зенита». Сергей Карасев, который был главным арбитром матча, поставил в ворота «Спартака» два пенальти: на 45-й минуте удар реализовал Александр Соболев, на 81-й минуте забил Джон Дуран. Второй пенальти Карасев назначил после просмотра VAR.

В турнирной таблице чемпионата России после 21 тура петербургский клуб идет на второй позиции, набрав 45 очков и уступая один балл лидирующему «Краснодару». Красно-белые расположились на шестой строчке, имея в активе 35 очков.



