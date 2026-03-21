Игру «Спартака» назвали комедией

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов назвал игру команды комедией, передает «Чемпионат».

«Спартак» за три первых матча пропустил 10 мячей. Это комедия! Будем с осторожностью смотреть на матч с «Оренбургом». Команда не готова. «Спартак» на 60 минуте садится и не играет», — сказал Шикунов.

В 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл московский «Спартак». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0 в пользу «Зенита». Сергей Карасев, который был главным арбитром матча, поставил в ворота «Спартака» два пенальти: на 45-й минуте удар реализовал Александр Соболев, на 81-й минуте забил Джон Дуран. Второй пенальти Карасев назначил после просмотра VAR.



