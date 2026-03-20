Неймару посоветовали перейти в «Зенит»

Тренер Петржела: Неймару надо было переходить в «Зенит»
Личный архив Неймара

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что Неймару нужно было перейти в петербургский клуб, чтобы поехать на чемпионат мира 2026 года, передает «Советский спорт».

«Анчелотти не вызвал в сборную Бразилии Неймара? Неймару надо было переходить в «Зенит», чтобы поехать на ЧМ-2026. Так у него было бы больше шансов, судя по всему», — сказал Петржела.

25 июля 2025 года бразильский «Сантос» объявил о подписании контракта с Неймаром. Это соглашение было рассчитано до 31 декабря 2025 года.

28 января 2025 года стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром, куда он перешел из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. На восстановление ему потребовалось больше года — на поле он вышел в следующий раз в ноябре 2024 года. Также игрок выступал за «Барселону», в составе которой выиграл Лигу чемпионов.

Ранее Неймар сыграл с серьезной травмой и забил гол.

 
