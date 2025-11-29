Неймар сыграл с серьезной травмой и забил гол

Неймар сыграл с травмой и помог «Сантосу» победить в матче чемпионата Бразилии

«Сантос» с бразильским нападающим Неймаром в составе обыграл «Спорт Ресифи» в матче 36‑го тура чемпионата Бразилии.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Неймар, который в ноябре получил серьезное повреждение, записал на свой счет гол и результативную передачу.

«Сантос» за два тура до конца набрал 41 очко и занимает 15‑е место в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет два балла, но соперники «Витория» (39 очков) и «Форталеза» (37 очков) имеют игру в запасе.

26 ноября в СМИ появилась информация, что Неймар получил травму мениска левого колена. По информации СМИ, почувствовал боль в левом колене накануне матча 35-го тура бразильской Серии А с «Интернасьоналом» и не сыграл в матче. Изначально предполагалось, что форвард пропустит всего одну встречу, однако повреждение оказалось серьезнее. Сообщалось, что футболист больше не сможет сыграть в 2025 году, однако он пренебрег советами врачей и вышел на поле.

25 июля 2025 года бразильский «Сантос» объявил о подписании контракта с Неймаром. Соглашение 33-летнего футболиста с клубом действует до конца 2025 года и предусматривает возможность продления после истечения срока действия.

