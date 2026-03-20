Утверждено расписание матчей Кубка России по футбола

Российский футбольный союз (РФС) утвердил даты проведения первого матча финала Пути РПЛ и игр второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Московское «Динамо» и «Краснодар» встретятся в первом матче финала Пути РПЛ 8 апреля. Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 18:15 по московскому времени.

Самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА сыграют во втором этапе 1/2 финала Пути регионов в Самаре 7 апреля, начало встречи в 18:00 по иосковскому времени.

Матч 1/2 финала Пути регионов между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» состоится 8 апреля. Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 20:45 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира московский клуб обыграл «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3).

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.



Ранее «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче Кубка России.