Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Никак не волнует»: паралимпийский чемпион Бугаев о попадании в базу «Миротворца»

Lisi Niesner/Reuters

Паралимпийский чемпион Алексей Бугаев прокомментировал включение пятерых российских спортсменов, участвовавших в Играх в Италии, в базу украинского сайта «Миротворец». Его слова передает RT.

«Честно говоря, меня это вообще никак не волнует, кто там и куда нас добавил. Я думаю, когда не можешь победить нас честно на спортивной арене, только и остается заниматься подобными вещами», — сказал Бугаев.

Пять российских спортсменов были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». В базу попадают те, кто «‎угрожает национальной безопасности Украины»‎.

В составе российской команды на Паралимпиаде 2026 года выступили шесть человек, которые завоевали в общей сложности 12 медалей, включая восемь золотых наград. Еще ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов: по количеству золотых медалей Россия обогнала хозяев, Австрию, Украину, Канаду, Францию и десятки других стран, выступавших в полном составе.

Ранее Владимир Путин назвал российских паралимпийцев героями.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!