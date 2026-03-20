«Никак не волнует»: паралимпийский чемпион Бугаев о попадании в базу «Миротворца»

Паралимпиец Бугаев заявил, что его не волнует попадание в базу «Миротворца»

Паралимпийский чемпион Алексей Бугаев прокомментировал включение пятерых российских спортсменов, участвовавших в Играх в Италии, в базу украинского сайта «Миротворец». Его слова передает RT.

«Честно говоря, меня это вообще никак не волнует, кто там и куда нас добавил. Я думаю, когда не можешь победить нас честно на спортивной арене, только и остается заниматься подобными вещами», — сказал Бугаев.

Пять российских спортсменов были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». В базу попадают те, кто «‎угрожает национальной безопасности Украины»‎.

В составе российской команды на Паралимпиаде 2026 года выступили шесть человек, которые завоевали в общей сложности 12 медалей, включая восемь золотых наград. Еще ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов: по количеству золотых медалей Россия обогнала хозяев, Австрию, Украину, Канаду, Францию и десятки других стран, выступавших в полном составе.

Ранее Владимир Путин назвал российских паралимпийцев героями.