В «Спартаке» рассказали о форме лидера

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после ответного матча полуфинальной стадии Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России против столичного «Динамо» заявил, что в данный момент полузащитник Жедсон Фернандеш находится далеко от пика формы. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не у всех по ходу сезона получается играть стабильно на высоком уровне, это футбол. Жедсон дает максимальное количество пользы, он очень старается, делает все, что он может. Мы должны создать условия, чтобы он развивался, делаем видеонарезки, проводим разборы. Я уверен, в следующей игре он будет действовать еще лучше», — заявил Карседо.

Встреча, которая прошла 18 марта на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Кристофер Ву. Он отличился во втором тайме.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В первом матче «Динамо» победило «Спартак» со счетом 5:2 и теперь сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром». «Спартак» продолжит борьбу за трофей в Пути регионов в игре против петербургского «Зенита».



