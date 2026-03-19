Экс-арбитра ФИФА обвинили в посредничестве при подкупе судей

МВД предъявило обвинение бывшему арбитру ФИФА Павлу Стипиди по делу о подкупе судей в матче с участием подмосковных «Химок». Об сообщает «Ведомости».

Стипиди был задержан, после чего отпущен под подписку о невыезде. Обвинение выдвинуто по части 5 статьи 184 УК РФ (посредничество в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Предполагается, что Стипиди выполнял функции посредника при передаче денег судьям. При этом он не участвовал в организации самого влияния на ход встречи, но знал о противоправном характере действий. Ранее фигуранты аналогичных дел привлекались преимущественно по части 4 той же статьи (взяточничество).

6 марта официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила факт подкупа судьи руководством «Химок» перед матчем с «Аланией» в 2023 году. Размер взятки составил 2 млн рублей, арбитр и посредник задержаны.

Игра прошла 20 ноября 2023 года, «Химки» одержали победу со счетом 4:1.

Ранее стало известно, сколько «Химки» заплатили судье за нужный результат матча.

 
Теперь вы знаете
Удар по СПГ-комплексу в Катаре создает «идеальный шторм» в Европе и меняет газовый рынок. Что получит Россия
