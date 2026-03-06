Размер шрифта
Стало известно, сколько «Химки» заплатили судье за нужный результат матча

«Химки» передали судье два миллиона рублей за нужный результат матча в 2023 году
ФК «Торпедо Москва»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила на платформе Мах, что руководство «Химок» передало 2 млн рублей судье за нужный результат матча Первой лиги с «Аланией» в 2023 году.

«Мои коллеги из Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России выявили факт оказания противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования. Задержаны арбитр и посредник в передаче денежного вознаграждения», — написала Волк.

Матч между «Аланией» и «Химками» состоялся в 2023 году в рамках Первой лиги. Тогда игра завершилась победой команды из Подмосковья со счетом 4:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко, которого задержали на прошлой неделе в аэропорту Москвы, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Фисенко, которому 38 лет, работал почти на сотне матчей как в Первой лиге, так и в Кубке России. Назначения главным арбитром в Российской премьер-лиге он не получал и работал только в качестве VAR, AVAR и резервного судьи.

В сезоне-2024/25 Фисенко отработал четыре матча в Первой лиге: «Родина» — «Сокол» (2:0), «Алания» — «Балтика» (0:2), «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» (2:2) и «Енисей» — «Нефтехимик» (2:0).

Ранее ФИФА навсегда запретила заниматься футболом инвестору «Химок» Туфану Садыгову.

 
