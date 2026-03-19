В «Зените» раскрыли ласковое прозвище Соболева

Форвард «Зенита» Дуран: ласково называю Соболева «Роналдо Феномен»
Колумбийский нападающий «Зенита» Джон Дуран рассказал, какое прозвище дал конкуренту по позиции нападающего в петербургском клубе Александру Соболеву. Его слова приводит «Чемпионат».

«Соболев — хороший парень, сильный футболист. Мне кажется, у нас с ним здоровая конкуренция, которая приносит только пользу команде. Я с нежностью ласково называю его «Роналдо Феномен», — признался Дуран.

Дуран перешел в «Зенит» этой зимой из «Фенербахче». На его счету пять матчей и два гола за петербургский клуб.

Соболев в нынешнем сезоне провел 28 игр за сине-бело-голубых, в которых отличился восемью голами и двумя результативными передачами.

После 21 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Петербургская команда отстает от лидирующего «Краснодара» (46) на один балл.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» 4 апреля сыграет с «Крыльями Советов».

Ранее празднование Соболева с маской для плавания назвали клоунадой.

 
