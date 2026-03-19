В «Динамо» заявили, что недовольны поражением «Спартаку»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после проигрыша в ответном матче полуфинальной стадии Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России против столичного «Спартака» заявил, что в головах игроков перед поединком были мысли удержать добытое в первой игре преимущество. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я проходил через это, когда был футболистом — когда есть гандикап в три-четыре мяча, и тренер говорит, что надо выходить и обыгрывать, в подсознании этот гандикап все равно сидит. Одна история, если бы мы сыграли вничью дома, была бы совсем другая игра. С точки зрения результата, конечно, нам неприятно, потому что ни один профессиональный спортсмен не любит проигрывать. Молодцы, что в первом матче добились преимущества и по сумме прошли дальше», — заявил Гусев.

Встреча, которая прошла 18 марта на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Кристофер Ву. Он отличился во втором тайме.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В первом матче «Динамо» победило «Спартак» со счетом 5:2 и теперь сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром». «Спартак» продолжит борьбу за трофей в Пути регионов в игре против петербургского «Зенита».



