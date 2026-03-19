В «Динамо» рассказали о конкуренции в составе

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после проигрыша в ответном матче полуфинальной стадии Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России против столичного «Спартака» заявил, что футболисты с понимаем относятся к тому, что им приходится конкурировать за место в составе. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Идет конкуренция, Ваня Сергеев с понимаем относится к тому, что играет Тюкавин, старается помочь команде. Я понимаю каждого игрока, кто не выходит в стартовом составе, что у него на душе происходит, тут никакими словами не поможешь. Мы все равно проводим беседы, общаемся, игроки отдаются полностью», — заявил Гусев.

Встреча, которая прошла 18 марта на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Кристофер Ву. Он отличился во втором тайме.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В первом матче «Динамо» победило «Спартак» со счетом 5:2 и теперь сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром». «Спартак» продолжит борьбу за трофей в Пути регионов в игре против петербургского «Зенита».



