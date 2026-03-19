В «Динамо» рассказали о конкуренции в составе

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Тренер «Динамо» Гусев рассказал о конкуренции в составе
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после проигрыша в ответном матче полуфинальной стадии Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России против столичного «Спартака» заявил, что футболисты с понимаем относятся к тому, что им приходится конкурировать за место в составе. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Идет конкуренция, Ваня Сергеев с понимаем относится к тому, что играет Тюкавин, старается помочь команде. Я понимаю каждого игрока, кто не выходит в стартовом составе, что у него на душе происходит, тут никакими словами не поможешь. Мы все равно проводим беседы, общаемся, игроки отдаются полностью», — заявил Гусев.

Встреча, которая прошла 18 марта на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Кристофер Ву. Он отличился во втором тайме.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В первом матче «Динамо» победило «Спартак» со счетом 5:2 и теперь сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром». «Спартак» продолжит борьбу за трофей в Пути регионов в игре против петербургского «Зенита».

Ранее в «Спартаке» объяснили выбор состава на игру с «Динамо».

 
Теперь вы знаете
Удар Ирана по крупнейшему в мире СПГ-комплексу и 999-я шайба Овечкина. Что нового к утру 19 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
