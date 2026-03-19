В «Спартаке» объяснили выбор состава на игру с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после ответного матча полуфинальной стадии Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России против столичного «Динамо» заявил, что выход Руслана Литвинова и Романа Зобнина в стартовом составе был обусловлен неоптимальной готовностью других игроков. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы играем много матчей, Солари и Маркиньос закончили игру с «Зенитом» с небольшими повреждениями, чтобы не усугублять их повреждения, мы их оставили в запасе. Умяров не мог нам помочь нам в этой игре из-за дисквалификации, Литвинов отлично его заменил. В центре поля вышел Зобнин, его страсть и энергия помогли нам», — заявил Карседо.

Встреча, которая прошла 18 марта на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Кристофер Ву. Он отличился во втором тайме.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В первом матче «Динамо» победило «Спартак» со счетом 5:2 и теперь сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром». «Спартак» продолжит борьбу за трофей в Пути регионов в игре против петербургского «Зенита».



