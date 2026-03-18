В борьбе с Горшковым упал Миро в штрафной «Зенита», но фола там не было.
Ничего интересного не происходит пока.
Горшков сыграл на Мостового в быстрой атаке, тот прострелил, но Карабашев поймал мяч.
Махачкалинцы подали угловой, и Сундуков пробил с подбора с лета из штрафной — выше створа!
Дуран убрал мяч под себя и пробил — в руки Карабашеву.
Луис Энрике! Как сыграл! В штрафной у лицевой справа ложными замахами три-четыре раза качнул защитника и в итоге вложил мяч в центр на линию вратарской. Кондаков должен был бить, но не попал по мячу в касание!
Дальний удар Мастури по зенитовским воротам — неточно.
«Зенит» продолжает давить, хотя делает это в достаточно медленном темпе. Но махачкалинцам и так непросто.
Пошла подача от Кондакова через штрафную, дальше была скидка Дивеева в центр и удар Горшкова — рядом со штангой!
Луис Энрике в позиционной атаке «Зенита» пытался выйти на ударную позицию, но в итоге пробил в блок. И дальше атака сине-бело-голубых привела к угловому.
«Зенит», в целом, контролирует территорию, но ничего прямо интересного на поле не происходит.
Мяч в штрафной «Зенита» попал в руку защитнику, но там не было увеличения площади тела, так что никакого пенальти.
Мостовой в позиционной атаке «Зенита» принял после подачи через вратарскую мяч на грудь и вторым касанием пробил с правой, попытавшись положить корпус, но как следует по мячу не попал и отправил его на от ворот.
Мостовой отдал Веге пяткой, тот в касание навесил с левого фланга, но защитники «Динамо» справились.
Поееееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Павлом Кукуяном из Сочи во главе.
А вот стартовый состав махачкалинского «Динамо» от Вадима Евсеева:
Карабашев, Табидзе, Ахмедов, Кагермазов, Джапо, Воронин, Зинович, Глушков, Сундуков, Мастури, Миро.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак: Латышонок, Алип, Дивеев, Вега, Караваев, Барриос, Горшков, Кондаков, Мостовой, Луис Энрике, Дуран.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинале Пути регионов Кубка России санкт-петербургский «Зенит» принимает на своем поле махачкалинское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.