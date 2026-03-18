Семак против Евсеева: «Зенит» принимает махачкалинское «Динамо» в Кубке. LIVE

Футбольный клуб «Зенит»
Fonbet Кубок России. 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
1-й тайм
18 марта 18:15
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия
31'

В борьбе с Горшковым упал Миро в штрафной «Зенита», но фола там не было.

28'

Ничего интересного не происходит пока.

25'

Горшков сыграл на Мостового в быстрой атаке, тот прострелил, но Карабашев поймал мяч.

23'

Махачкалинцы подали угловой, и Сундуков пробил с подбора с лета из штрафной — выше створа!

20'

Дуран убрал мяч под себя и пробил — в руки Карабашеву.

18'

Луис Энрике! Как сыграл! В штрафной у лицевой справа ложными замахами три-четыре раза качнул защитника и в итоге вложил мяч в центр на линию вратарской. Кондаков должен был бить, но не попал по мячу в касание!

16'

Дальний удар Мастури по зенитовским воротам — неточно.

14'

«Зенит» продолжает давить, хотя делает это в достаточно медленном темпе. Но махачкалинцам и так непросто.

11'

Пошла подача от Кондакова через штрафную, дальше была скидка Дивеева в центр и удар Горшкова — рядом со штангой!

10'

Луис Энрике в позиционной атаке «Зенита» пытался выйти на ударную позицию, но в итоге пробил в блок. И дальше атака сине-бело-голубых привела к угловому.

7'

«Зенит», в целом, контролирует территорию, но ничего прямо интересного на поле не происходит.

5'

Мяч в штрафной «Зенита» попал в руку защитнику, но там не было увеличения площади тела, так что никакого пенальти.

3'

Мостовой в позиционной атаке «Зенита» принял после подачи через вратарскую мяч на грудь и вторым касанием пробил с правой, попытавшись положить корпус, но как следует по мячу не попал и отправил его на от ворот.

2'

Мостовой отдал Веге пяткой, тот в касание навесил с левого фланга, но защитники «Динамо» справились.

1'

Поееееееееехали! Матч начался.

18:15

Встречу обслуживает бригада арбитров с Павлом Кукуяном из Сочи во главе.

18:10

А вот стартовый состав махачкалинского «Динамо» от Вадима Евсеева:

Карабашев, Табидзе, Ахмедов, Кагермазов, Джапо, Воронин, Зинович, Глушков, Сундуков, Мастури, Миро.

18:05

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак: Латышонок, Алип, Дивеев, Вега, Караваев, Барриос, Горшков, Кондаков, Мостовой, Луис Энрике, Дуран.

18:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинале Пути регионов Кубка России санкт-петербургский «Зенит» принимает на своем поле махачкалинское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

