Легко Хайкин справился с ударом Тринкана из-за пределов штрафной.
Убежал в буструю атаку «Буде-Глимт», Хег пробил мимо ворот метров с 20.
Араухо скинул мяч во вратарскую Гонсалвешу, а тот не дотянулся до игрового снаряда. Очень опасно опять было.
Выручает Хайкин «Буде-Глимт» после удара Суареса. Это было опасно.
Гонсалвеш пробил из-за штрафной, но попал в защитника. Сложно норвежцам.
Гонсалвеш с угла штрафной пробил, Хайкин легко мяч в руки забрал.
Бломберг получил желтую карточку за фол в атаке.
Опять Тринкан был на острие атаки, уже прокинул он мяч мимо Хайкина, но мяч пролетел мимо ворот. Далековато Хайкин из ворот вышел.
Араухо прорвался по флангу, ворвался в штрафную, навесил на Тринкана, а тот пробил с пяти метров выше ворот.
Хайкин легко справился с забросом «Спортинга» в штрафную, забрав мяч в руки.
Матч начался!
Команды выходят на поле!
«Спортинг»: Силва, Фреснеда, Куарежма, Инасиу, Араухо, Юльманн, Морита, Катамо, Тринкан, Гонсалвеш, Суарес. «Буде-Глимт»: Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бёртуфт, Шёвольд, Брунстад, Берг, Эвьен, Хёуге, Хёг, Бломберг.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между португальским «Спортингом» и норвежским «Буде-Глимт».