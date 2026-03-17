Не упустить преимущество: «Буде-Глимт» играет на выезде со «Спортингом» в Лиге чемпионов. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Спортинг» — «Буде-Глимт». ОНЛАЙН

Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press
В ответном матче 1/8 финала португальский «Спортинг» играет на выезде с норвежским «Буде-Глимт». В первом матче норвежский клуб победил со счетом 3:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ответного поединка.
Лига чемпионов.
17 марта 00:00
Спортинг
0 : 0
Будё-Глимт
Стадион «», ,
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
'17

Легко Хайкин справился с ударом Тринкана из-за пределов штрафной.

'15

Убежал в буструю атаку «Буде-Глимт», Хег пробил мимо ворот метров с 20.

'13

Араухо скинул мяч во вратарскую Гонсалвешу, а тот не дотянулся до игрового снаряда. Очень опасно опять было.

'10

Выручает Хайкин «Буде-Глимт» после удара Суареса. Это было опасно.

'9

Гонсалвеш пробил из-за штрафной, но попал в защитника. Сложно норвежцам.

'7

Гонсалвеш с угла штрафной пробил, Хайкин легко мяч в руки забрал.

'5

Бломберг получил желтую карточку за фол в атаке.

'4

Опять Тринкан был на острие атаки, уже прокинул он мяч мимо Хайкина, но мяч пролетел мимо ворот. Далековато Хайкин из ворот вышел.

"3

Араухо прорвался по флангу, ворвался в штрафную, навесил на Тринкана, а тот пробил с пяти метров выше ворот.

'2

Хайкин легко справился с забросом «Спортинга» в штрафную, забрав мяч в руки.

'1

Матч начался!

20:41

Команды выходят на поле!

20:32

«Спортинг»: Силва, Фреснеда, Куарежма, Инасиу, Араухо, Юльманн, Морита, Катамо, Тринкан, Гонсалвеш, Суарес. «Буде-Глимт»: Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бёртуфт, Шёвольд, Брунстад, Берг, Эвьен, Хёуге, Хёг, Бломберг.

20:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между португальским «Спортингом» и норвежским «Буде-Глимт».

