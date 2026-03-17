Иран просит ФИФА перенести матчи ЧМ-2026 из США в Мексику

Иран просит перенести свои матчи чемпионата мира по футболу из США в Мексику

Федерация футбола Ирана ведет переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о переносе своих матчей чемпионата мира 2026 года из США в Мексику, передает AFP со ссылкой на главу иранской футбольной федерации Мехди Таджа.

«В данный момент мы ведём переговоры с ФИФА о проведении матчей сборной Ирана на чемпионате мира в Мексике», — заявил Тадж.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что у сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года в текущих обстоятельствах. Позже президент Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.



Ранее сообщалось о том, что сборная Ирана планирует участвовать в ЧМ-2026.